Советники Зеленского назвали условие прекращения боевых действий с Россией. В чем оно заключается?

AP: Киев считает невозможность вторжения РФ условием прекращения огня

На Украине озвучили условие, при котором Киев будет согласен на прекращение огня с Россией. Как указали пожелавшие остаться анонимными советники президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады, стране нужны гарантии и создание условий невозможности вторжения с российской стороны, пишет Associated Press (AP).

«Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы ее народа», — указали авторы материала.

По данным источника, украинские власти уже отвергли мирные инициативы Китая и Индии. В Киеве полагают, что они на время остановят военные действия, лишь заморозив конфликт.

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Зеленский отказался от переговоров с Россией и призвал ориентироваться на его «формулу мира»

Накануне украинский лидер во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН высказался против переговоров с Москвой. В частности, он раскритиковал желающих говорить о конфликте с президентом России Владимиром Путиным. Теперь Зеленский считает, что Россию можно только «принудить к миру», в чем, по его мнению, поможет его «формула мира» и проведение второго «саммита мира».

При этом Зеленский выдвинул и свой «план победы», состоящий из нескольких пунктов. Согласно нему, западные союзники, помимо гарантий вступления в НАТО, должны оказать Украине военную и финансовую помощь. Это, по его мнению, должно сподвигнуть российскую сторону начать переговоры. «Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями», — отмечает он. Окончательная версия плана, по его словам, будет готова в ноябре.

Несмотря на то что глава Украины уверен в близости завершения конфликта и своих предложениях, западные партнеры Киева хотят сами напрямую обратиться к Путину с целью проведения мирных переговоров. Такое желание у них появилось после представленного Зеленским «плана победы» — он вызвал большие сомнения у киевских партнеров.

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Урегулирование конфликта назвали возможным в обход Зеленского

Как считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков, украинский конфликт можно легко урегулировать в обход Зеленского. «Мир слишком реалистичен для того, чтобы считать, что Зеленский может предложить какие-то новые интересные вещи в своем "плане победы"», — заметил Новиков, ответив, что западные союзники Киева не услышали в озвученных предложениях украинского лидера ничего нового.

По его мнению, вопрос может быть решен напрямую между Россией и западными политиками. Участие Зеленского, чьи предложения являются повторениями старых пунктов, в переговорах в этом случае не потребуется.