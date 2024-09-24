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17:56, 24 сентября 2024Мир

Трамп и Зеленский не смогли встретиться в США. Республиканец назвал президента Украины «лучшим торгашом в истории»

Reuters: кандидат в президенты США Трамп и Зеленский не смогли встретиться
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский так и не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от партии республиканцев Дональдом Трампом.

Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он, "вероятно", встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена

Reuters

Прежде сообщалось, что в рамках визита в Соединенные Штаты глава Украины намеревался встретиться не только с лидером Республиканской партии, но и с его соперницей, вице-президентом страны и еще одним кандидатом на пост американского президента Камалой Харрис. Зеленский выразил надежду, что сможет представить руководству США свой «план победы» по урегулированию украинского конфликта.

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал главу Украины Владимира Зеленского «лучшим торгашом в истории».

Еще до визита украинского политика в Вашингтон лидер Республиканской партии отметил, что после каждой поездки в США Зеленский увозит с собой миллиарды долларов в виде помощи, которую одобряет партия демократов. Трамп выразил уверенность в том, что в грядущей президентской гонке Украина поддержит именно Демократическую партию, чтобы та и дальше согласовывала для Киева финансовую помощь.

Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку

Дональд Трампкандидат в президенты США

Сам же Зеленский выразил сомнения насчет того, что экс-президент США знает, как разрешить украинский конфликт. Политик напомнил, что в ходе дебатов с Харрис республиканец как будто намеренно избегал темы «победы Украины», подчеркивая лишь, что хочет завершения конфликта.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Подготовленный для властей США план Зеленского не содержит уступок России

«План победы», который украинский глава Владимир Зеленский планирует представить обоим кандидатам в президенты США, не содержит уступок России.

«По словам источника, план не включает никаких предлагаемых уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить конфликт», — сообщили в ABC News.

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В интервью с изданием президент Украины сделал акцент на том, что целью плана является быстрое завершение военных действий, а не их затягивание на еще несколько лет. Он заявил, что суть плана состоит не в переходе к переговорам с Россией, а в укреплении армии Украины.

План победы — это укрепление Украины. (…) Именно поэтому мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский добавил, что окончание текущего конфликта намного ближе, чем думают наблюдающие за ходом спецоперации стороны.

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      Наталья Анисеева
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