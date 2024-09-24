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15:13, 24 сентября 2024Бывший СССР

В США рассказали об отсутствии уступок России в «плане победы» Зеленского

ABC News: «план победы» Зеленского не содержит уступок России

Фото: Alina Smutko / Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского, который он намерен представить кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, не содержит уступок России. Об этом со ссылкой на близкие к украинскому лидеру источники сообщает ABC News.

«По словам источника, план не включает никаких предлагаемых уступок России, но направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить конфликт», — говорится в публикации.

В разговоре с изданием Зеленский также подчеркнул, что целью плана является скорейшее завершение конфликта, а не продление его на несколько лет.

Ранее украинский президент заявлял, что разработанный Киевом «план победы» включает в себя «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем». Он отмечал, что документ также включает в себя обозначение «стратегического места Украины в безопасной инфраструктуре мира».

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      Глеб Палехов
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