Зеленский раскрыл цель своего «плана победы»

Зеленский: «план победы» направлен на укрепление ВСУ

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского направлен не на переговоры с Россией, а на укрепление Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом украинский лидер заявил в интервью ABC News.

«План победы — это укрепление Украины (...) Именно поэтому мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — сказал он.

Ранее политик заявлял, что разработанный Киевом «план победы» включает в себя «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем». Он отмечал, что документ также включает в себя обозначение «стратегического места Украины в безопасной инфраструктуре мира».