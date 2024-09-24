Сын Дональда Трампа заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца

Дональд Трамп-младший пристыдил президента Украины Владимира Зеленского за слова о его отце Дональде Трампе-старшем и кандидате в вице-президенты США Джей Ди Вэнсе, а также за поддержку кандидатуры Камалы Харрис.

По его мнению, украинский лидер не имеет права делать резкие высказывания после получения огромной финансовой помощи от США.

Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата от Республиканской партии на пост президента? Дональд Трамп-младший сын кандидата в президенты США

Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии напомнил, что критика Зеленского прозвучала сразу после того, как проукраинский американец Райан Уэсли Раут, агитировавший сограждан становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ), едва не совершил покушение на Трампа-старшего. «Какой позор!» — резюмировал он.

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Зеленский заявил, что Трамп не знает, как прекратить конфликт на Украине

Причиной возмущения Трампа-младшего послужило интервью Зеленского американскому журналу The New Yorker. В нем украинский лидер назвал кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса слишком радикальным в своих взглядах и раскритиковал Трампа-старшего. Он обратил внимание, что бывший лидер США неопределенно высказывается в отношении кризиса на Украине. Так, отметил Зеленский, во время дебатов с Харрис тот «явно отказался говорить о победе Украины», заявив лишь о желании завершить конфликт.

У меня такое ощущение, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает это Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский подчеркнул, что чем глубже смотришь на конфликт, «тем меньше понимаешь». Он добавил, что видел много мировых лидеров, которые были убеждены в том, что знают, как урегулировать ситуацию, однако впоследствии к ним приходило осознание, что сделать это не так просто, как казалось на первый взгляд.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп считает, что может убедить Путина и Зеленского заключить сделку

В свою очередь сам Трамп-старший назвал украинского лидера «лучшим торгашом в истории». По его словам, после каждого визита в США Зеленский уезжает из страны с миллиардами долларов. В связи с этим, считает Трамп, Зеленский желает победы демократам на предстоящих выборах президента, поскольку получает от них финансовую помощь. В заключение кандидат от республиканцев заявил, что первым делом в случае победы на выборах позвонит Зеленскому и президенту России Владимиру Путину и скажет, что «пора заключать сделку».

По мнению Джей Ди Вэнса, Трамп скажет представителям России, Украины и Европы о том, что они должны выяснить, как будет выглядеть мирное урегулирование и какие положения оно будет включать. Также план Трампа допускает заморозку по линии фронта и нейтралитет Киева.

Тем не менее Зеленский прибыл в США, где собирается обсудить свой «план победы» не только с действующим американским лидером Джо Байденом, но и с кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Как выяснила британская The Times, в него входят четыре пункта. В числе прочего Зеленский рассчитывает на получение гарантий безопасности со стороны Запада, аналогом которых можно считать обязательство о взаимной обороне в странах НАТО.