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09:17, 24 сентября 2024Мир

Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова о его отце

Сын Трампа заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп-младший пристыдил украинского лидера Владимира Зеленского за слова о его отце. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Иностранный лидер, который получил миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость критиковать кандидата на пост президента? И он смеет делать это сразу после попытки проукраинского фанатика напасть на моего отца? Какой позор!» — заявил сын бывшего президента США.

Кроме того, Трамп-младший раскритиковал заявления Зеленского о том, что республиканец «не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине».

Ранее Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории». По словам политика, после каждого визита в США президент Украины уезжает из страны с «миллиардами долларов». Республиканец отметил, что украинский лидер «очень хочет», чтобы демократы выиграли президентские выборы, так как получает от них финансовую помощь.

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      Дарья Устьянцева
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