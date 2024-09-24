Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории

Трамп заявил, что Зеленский является «лучшим торгашом в истории»

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «лучшим торгашом в истории». Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.

Трамп отметил, что украинский лидер очень хочет, чтобы они демократы выиграли президентские выборы в США, так как получает от них финансовую помощь. «Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп не знает, как на самом деле остановить конфликт на Украине. По его словам, множество лидеров стран были убеждены в своей способности закончить конфликт «уже завтра», но при погружении глубже понимали всю сложность ситуации.

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