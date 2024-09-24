Зеленский заявил о скором окончании конфликта на Украине. Как он хочет подтолкнуть Россию к миру?

Зеленский на телешоу заявил о приближении окончания конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский порассуждал об окончании украинского конфликта. Во время беседы с ведущей утреннего телевизионного шоу «Доброе утро, Америка» Робин Робертс политик заявил, что его завершение ближе, чем полагают многие.

Украинский лидер дал интервью американской журналистке во время своего визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, где он должен представить президенту США Джо Байдену и другим политикам так называемый «план победы». На передачу Зеленский пришел вместе со своей женой Еленой.

Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы близки к концу войны. Нам просто нужно быть очень сильными Владимир Зеленский президент Украины

Несмотря на слова о близком завершении конфликта, Зеленский попросил союзников «укрепить» Украину. По его словам, только с «сильной позиции» Киев якобы сможет подтолкнуть президента России Владимира Путина к завершению специальной военной операции (СВО).

Кадр: LIVE ABC News / YouTube

Зеленский полетел в США с «планом победы» Украины

Зеленский отправился в Соединенные Штаты накануне. Там он намерен представить свой «план победы», который состоит из четырех основных пунктов. Предполагается, что их выполнение позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

По данным The Times, «план победы» включает в себя гарантии безопасности, аналогичные обязательствам в рамках членства в НАТО, продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, поставки современных видов вооружения, а также международную финансовую помощь для поддержки экономики страны.

Фото: Seth Wenig / AP

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счел, что все планы украинского лидера по окончанию конфликта находятся в области фантастики.

Мне кажется, надо поменьше слушать Зеленского, потому что он сам уже не знает, что говорит. (...) Нет у него никакого плана, кроме плана выпросить как можно больше денег у США и западных партнеров, чтобы продолжать эту безрассудную войну: безрассудная она для него потому, что он все равно в ней проиграет. (...) Как только боевые действия закончатся, его попросят освободить президентское кресло, поэтому он будет тянуть до последнего, чтобы удержаться у власти Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам. Он также заметил, что Россия не против завершения конфликта. «Но важно, чтобы Зеленский не пытался обманывать международное сообщество, выдвигая абсолютно неприемлемые для России требования и условия», — добавил он.

Зеленский назвал возможные сроки завершения конфликта

Зеленский считает, что боевые действия на Украине могут завершиться уже в 2025 году. Во время встречи с двупартийной делегацией Конгресса США в Нью-Йорке украинский лидер заявил, что ускорить окончание конфликта способны лишь активные действия международной коалиции союзников Украины. О каких именно мерах идет речь, он не уточнил.

«Наш план победы поможет на практике переместить Россию к миру», — уверен он.

При этом, по мнению главы Украины, следующие несколько месяцев станут решающими в конфликте. Он считает, что осталось мало времени на решение исхода боевых действий.

В России согласились с мнением политика о решающих месяцах СВО. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что оно основано на том, что сейчас во многом обостряются отношения Украины и США.

Депутат добавил, что ситуация на фронтах для Киева постепенно ухудшается. «Если такое будет продолжаться, то, естественно, это должно привести к переговорам, потому что любая война заканчивается в любом случае переговорами», — заключил он.