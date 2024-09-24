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12:49, 24 сентября 2024Россия

В России заявили о готовности к переговорам по конфликту на Украине

Сенатор Карасин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России никто ничего не имеет против того, чтобы конфликт на Украине завершился, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о близости окончания конфликта.

Ничего против того, чтобы конфликт завершился, никто в России не имеет. Но важно, чтобы Зеленский не пытался обманывать международное сообщество, выдвигая абсолютно неприемлемые для России требования и условия

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Понятно, что силы киевского режима на исходе. Там началась паника и поиски волшебных решений, которых не будет. Мы готовы к переговорам. Об этом неоднократно говорил президент России и наши представители. Но мы хотим действительно урегулирования, которое оградило бы нас от стратегической опасности и означало бы конец неонацизму и милитаризму на территории Украины», — сообщил Карасин.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. При этом он подчеркнул необходимость военной помощи стран — партнеров Украины. По его словам, план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

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