Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 24 сентября 2024Россия

В России отреагировали на слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

Депутат Чепа согласился со словами Зеленского о решающих месяцах конфликта

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского о том, что следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта. На слова политика он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что я готов во многом согласится с мнением Зеленского, и это мнение основано на том, что сейчас во многом обостряются отношения Украины и США», — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что украинский лидер подготовил «план победы», который подразумевает, что США должны оказать стране крупную помощь в предоставлении финансов и поставках оружия, а также разрешить использовать поставленное оружие для ударов вглубь территории России и предоставить определенные гарантии безопасности. Иными словами, документ предполагает активное продолжение военных действий, что грозит миру катастрофой, отметил он.

Материалы по теме:
«Европа сорвалась с цепи» Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
«Европа сорвалась с цепи»Почему европейцы усилили поддержку Украины и как они ведут гибридную войну против России?
3 сентября 2024
«Все зависит от воли американцев» Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
«Все зависит от воли американцев»Украина хочет наносить удары по России любым западным оружием. Почему США против этого?
7 сентября 2024

«Я представляю, что Зеленский вряд ли надеется на успех своего плана, и он прекрасно понимает, что через 40 дней состоятся выборы в США, и после выборов или даже в преддверии выборов ситуация может меняться и не в лучшую сторону для Украины. Поэтому он предпринимает определенные шаги, надеясь на какую-то помощь или со стороны Америки, или со стороны Европы, или в противном случае это развяжет ему руки от обязательств, которые он брал на себя ранее перед своими покровителями», — поделился Чепа.

Вряд ли кто-то может поверить в то, что разработанный план принесет мир и победу Украине, считает собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что ситуация на фронтах для Киева постепенно ухудшается. «Если такое будет продолжатся, то, естественно, это должно привести к переговорам, потому что любая война заканчивается в любом случае переговорами. Стартовые позиции переговоров важны здесь, кто в каком будет положении, Запад и мы. На сегодняшний день ситуация складывается не в благоприятную сторону для Запада», — заключил депутат.

Мы говорим о гарантии и говорили всегда о гарантии безопасности России, о гарантии безопасности русского населения на территории Украины, мы говорили о денацификации, а сегодня Зеленский говорит о предоставлении его режиму каких-то гарантий безопасности со стороны НАТО. НАТО не готово принимать его в свои объятия, они хорошо понимают, чем это грозит Европе и миру

Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее Зеленский сказал о том, что следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта на Украине, во время вручения наград Американской академии достижений.

До этого газета The Times сообщила, что украинский лидер представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказали позицию по Крымскому мосту

      Россияне пристыдили коммунальщиков «Хулливудскими холмами»

      В Госдуме заявили о тесных связях участников перестрелки у офиса Wildberries с Кадыровым

      В России заявили о готовности к переговорам по конфликту на Украине

      В России появились уникальные часы. Чем удивляет новый гаджет от Huawei?

      Реклама

      Россиянам назвали способы получить скидку на квартиру или машину

      Известная 41-летняя модель показала фото топлес

      Шедшую к метро 20-летнюю россиянку схватили за промежность

      Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

      Израиль нанес удары по десяткам целей «Хезболлы» в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше