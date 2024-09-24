Депутат Чепа согласился со словами Зеленского о решающих месяцах конфликта

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского о том, что следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта. На слова политика он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что я готов во многом согласится с мнением Зеленского, и это мнение основано на том, что сейчас во многом обостряются отношения Украины и США», — пояснил депутат.

Парламентарий напомнил, что украинский лидер подготовил «план победы», который подразумевает, что США должны оказать стране крупную помощь в предоставлении финансов и поставках оружия, а также разрешить использовать поставленное оружие для ударов вглубь территории России и предоставить определенные гарантии безопасности. Иными словами, документ предполагает активное продолжение военных действий, что грозит миру катастрофой, отметил он.

«Я представляю, что Зеленский вряд ли надеется на успех своего плана, и он прекрасно понимает, что через 40 дней состоятся выборы в США, и после выборов или даже в преддверии выборов ситуация может меняться и не в лучшую сторону для Украины. Поэтому он предпринимает определенные шаги, надеясь на какую-то помощь или со стороны Америки, или со стороны Европы, или в противном случае это развяжет ему руки от обязательств, которые он брал на себя ранее перед своими покровителями», — поделился Чепа.

Вряд ли кто-то может поверить в то, что разработанный план принесет мир и победу Украине, считает собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что ситуация на фронтах для Киева постепенно ухудшается. «Если такое будет продолжатся, то, естественно, это должно привести к переговорам, потому что любая война заканчивается в любом случае переговорами. Стартовые позиции переговоров важны здесь, кто в каком будет положении, Запад и мы. На сегодняшний день ситуация складывается не в благоприятную сторону для Запада», — заключил депутат.

Мы говорим о гарантии и говорили всегда о гарантии безопасности России, о гарантии безопасности русского населения на территории Украины, мы говорили о денацификации, а сегодня Зеленский говорит о предоставлении его режиму каких-то гарантий безопасности со стороны НАТО. НАТО не готово принимать его в свои объятия, они хорошо понимают, чем это грозит Европе и миру Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее Зеленский сказал о том, что следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта на Украине, во время вручения наград Американской академии достижений.

До этого газета The Times сообщила, что украинский лидер представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.

