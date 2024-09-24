Bloomberg: союзники Киева обсуждают обращение к Путину перед встречей G20

«План победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, является лишь «списком пожеланий», в нем нет никаких реальных новшеств, и он не станет серьезным изменением правил игры. Так высказались о плане Зеленского источники агентства Bloomberg.

Одновременно с этим, по словам некоего опрошенного чиновника, союзники Украины также обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину напрямую непосредственно перед встречей «Группы двадцати» (G20) в Бразилии, которая состоится в ноябре.

Фото: Tita Barros / Reuters

Источник утверждает, что так думает «по крайней мере один из союзников» Украины, считая также, что пришло время для нового раунда контактов с Путиным, будь то со стороны Зеленского или других стран.

Bloomberg добавляет, что мрачная оценка плана Зеленского «подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзных стран». Они также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Зеленский составил «план победы» из четырех пунктов

Ранее агентство раскрыло «победный план» Владимира Зеленского — он включает вступление Украины в НАТО и требование поставок оружия. Утверждалось, что он хочет, чтобы администрация Джо Байдена взяла на себя обязательства по регулярным поставкам передового оружия.

Кроме того, план предусматривает согласование «четкого пути к членству в Евросоюзе и других экономических и военных соглашений», что, по мнению украинского лидера, заставит Владимира Путина «искать мира».

Позднее газета The Times уточнила, что «план победы» включает в себя гарантии безопасности, аналогичные обязательствам в рамках членства в НАТО, продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, поставки конкретных современных видов вооружения и международную финансовую помощь для поддержки экономики Украины.

Владимир Зеленский Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Сам Зеленский указал, что «план победы» направлен не на переговоры с Россией, а на укрепление ВСУ. Кроме того, он назвал удары вглубь России ключевым пунктом плана. По информации CNN, украинский лидер подталкивает западных партнеров к ослаблению запретов по использованию дальнобойного вооружения.

Украинский президент счел, что его план позволит начать мирные переговоры

По мнению Зеленского, этот план может позволить начать мирные переговоры с Россией. Он также уточнил, что эти предложения уже обсуждались Киевом с участниками мирного саммита, проходившего в Швейцарии в июне.

Украинский президент уточнил, что весь план будет готов к началу ноября. «Это будет старт и фундамент для того, чтобы говорить в любом формате с Россией. В любом формате, с любыми ее представителями», — указал он и добавил, что, если российской стороне план не понравится, «будет ясна их реакция на конкретику».