Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

Bloomberg: союзники Украины думают об обращении к Путину перед встречей на G20

Западные партнеры Украины думают об обращении к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения возможных мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленский «план победы» Киева в конфликте с Москвой, который вызывает у Запада большие сомнения в его правдоподобности. Об этом со ссылкой на иностранных дипломатов сообщает агентство Bloomberg.

«Союзники [Киева] также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пообещал, что американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине. «Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — заявил он.

16 сентября стало известно, что новый план по урегулированию конфликта Москвы и Киева основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики вглубь территории России.