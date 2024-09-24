Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 24 сентября 2024Мир

Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

Bloomberg: союзники Украины думают об обращении к Путину перед встречей на G20
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Sergei Ilyin / Sputnik / Reuters

Западные партнеры Украины думают об обращении к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения возможных мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленский «план победы» Киева в конфликте с Москвой, который вызывает у Запада большие сомнения в его правдоподобности. Об этом со ссылкой на иностранных дипломатов сообщает агентство Bloomberg.

«Союзники [Киева] также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пообещал, что американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине. «Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — заявил он.

16 сентября стало известно, что новый план по урегулированию конфликта Москвы и Киева основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики вглубь территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечкиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше