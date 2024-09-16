На Украине назвали удары вглубь РФ основой плана Зеленского по урегулированию конфликта

Лещенко: план урегулирования конфликта основан на ударах ВСУ вглубь России

План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Сергей Лещенко, передает ТАСС.

«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация "плана победы" зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие (…). Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», — рассказал Лещенко.

Советник офиса Зеленского отметил, что предположения о содержании «мирного плана», которые публикуются в западных СМИ, являются спекуляциями.

В конце августа стало известно о планах главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова на встречу с сотрудниками администрации Байдена. Сообщалось, что представители Киева собирались убедить американскую сторону снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России.

Позднее Умеров подтвердил передачу Вашингтону списка целей для ударов по российским территориям. Он выразил надежду, что США услышали соответствующие просьбы Украины.