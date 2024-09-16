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12:11, 16 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали удары вглубь РФ основой плана Зеленского по урегулированию конфликта

Лещенко: план урегулирования конфликта основан на ударах ВСУ вглубь России

Фото: Korean Defense Ministry / Getty Images

План президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта основан на одобрении Западом ударов Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь территории России. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Сергей Лещенко, передает ТАСС.

«Намек Зеленского очень прозрачный — если реализация "плана победы" зависит от [президента США Джо] Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие (…). Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», — рассказал Лещенко.

Советник офиса Зеленского отметил, что предположения о содержании «мирного плана», которые публикуются в западных СМИ, являются спекуляциями.

В конце августа стало известно о планах главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Украины Рустема Умерова на встречу с сотрудниками администрации Байдена. Сообщалось, что представители Киева собирались убедить американскую сторону снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России.

Позднее Умеров подтвердил передачу Вашингтону списка целей для ударов по российским территориям. Он выразил надежду, что США услышали соответствующие просьбы Украины.

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      Екатерина Грищенко
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