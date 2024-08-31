На Украине подтвердили передачу США списка целей для ударов по территории России

CNN: Умеров подтвердил передачу США списка целей для ударов по территории России

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по территории России.

По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь РФ. «Я надеюсь, что нас услышали», — сказал Умеров.

Ранее CNN сообщил, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и Умеров провели встречу с представителями администрации Байдена, чтобы убедить снять запрет. В публикации телеканала говорилось, что представители Украины должны были представить Вашингтону список приоритетных целей, без ударов по которым будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины.