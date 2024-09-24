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17:36, 24 сентября 2024Мир

Байден отказался прекращать поддержку Украины

Байден: США не прекратят оказывать поддержку Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mike Segar / Reuters

Американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — заявил Байден.

Американский лидер также обвинил Россию в стремлении к «развалу НАТО» и добавил, что его «удалось предотвратить».

Ранее Байден прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме сообщили, что 26 сентября американский лидер обсудит с Зеленским мирный план по Украине.

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      Елизавета Мытарева
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