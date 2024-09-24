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00:16, 24 сентября 2024Мир

Байден обсудит с Зеленским мирный план по Украине

Белый дом: Байден обсудит с Зеленским мирный план по Украине 26 сентября
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским мирный план по Украине 26 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По ее словам, американский лидер и вице-президент США Камала Харрис будут стоять на стороне Украины до тех пор, «пока она не одержит победу в войне». «И я думаю, что именно на этом будет сосредоточено наше дальнейшее взаимодействие, наша дальнейшая поддержка Украины и их мышление в отношении мирного плана», — подчеркнула Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден готов предоставить ВСУ технику, необходимую для укрепления их позиций. «Как мы понимаем, президент Зеленский намерен вскоре поделиться с нами дальнейшими деталями этого [мирного] плана, и мы с нетерпением ждем этих обсуждений», — сказала она.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс заявил, что новый вариант мирного плана Зеленского будет в очередной раз отвергнут президентом США. Он также раскритиковал план Зеленского, который заключается во вступлении Киева в НАТО и разрешении наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России.

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      Марина Совина
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