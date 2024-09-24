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17:33, 24 сентября 2024Бывший СССР

Байден и Зеленский прибыли в штаб-квартиру ООН

ТАСС: Зеленский и Байден прибыли в штаб-квартиру ООН
Джо Байден (в центре)

Джо Байден (в центре). Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН), передает ТАСС.

Отмечается, что лидеры стран будут участвовать в мероприятиях высокой недели 79-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Ранее Зеленский в интервью ABC News заявил, что опасается изменения отношения США к Украине после выборов. Он также сообщил, что его план рассчитан на быстрое завершение конфликта, а не затягивание боевых действий на «год, два или три».

До этого президент сообщил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. По его словам, Украина «должна быть сильной» и нуждается в поддержке своих союзников.

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      Валентин Карант
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