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15:51, 24 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский испугался изменения отношения к Украине в США после выборов

Зеленский заявил об опасении изменения отношения к Украине в США после выборов

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США изменят отношение к стране после выборов. Об этом он заявил в интервью ABC News.

Он также сообщил, что его план рассчитан на быстрое завершение конфликта, а не затягивание боевых действий на «год, два или три». Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но он понимает, что политика США может измениться, и «поэтому нам нужно подготовиться заранее». Президент добавил, что его план «не о переговорах с Россией».

Ранее Зеленский раскрыл цель своего «плана победы». По его словам, он направлен на укрепление Вооруженных сил республики

До этого президент сообщил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. По его словам, Украина «должна быть сильной» и нуждается в поддержке своих союзников.

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      Илья Таксюр
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