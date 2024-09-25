В России допустили урегулирование украинского конфликта в обход Зеленского

Депутат Новиков: Россия и Запад могут говорить без Зеленского

Украинский конфликт может быть урегулирован Россией и Западом в обход президента республики Владимира Зеленского, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Мир слишком реалистичен для того, чтобы считать, что Зеленский может предложить какие-то новые интересные вещи в своем "плане победы", — заметил Новиков. — Все, что мог предложить, он уже озвучил. Все остальное — повторение прошлых пунктов. Это выделение финансов, различных вооружений, обучение военных, нанесение ударов по России и так далее. Потому неудивительно, что западные союзники Украины теперь говорят о том, что не услышали в плане Зеленского ничего нового».

Политик не исключил, что Россия могла бы решать вопросы по урегулированию противостояния напрямую с западными политиками, без участия Зеленского. Вместе с тем, он добавил, что Россия по-прежнему ставит своей целью выполнение изначальных задач.

«Россия и Запад могут говорить напрямую, без Киева. Зеленский — это все же инструмент НАТО. Какие-то протесты с его стороны звучать могут, но они не отменят реальности: украинский президент вынужден будет считаться с позицией своих патронов», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что западные партнеры Украины якобы думают об обращении к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения возможных мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный Зеленским «план победы», который вызывает сомнения.