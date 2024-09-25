«Они другого языка не понимают». Лавров выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине, развязанном Западом

Лавров уверен в победе России в развязанном Западом конфликте на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев, поскольку другого языка страны Запада не понимают.

Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений Сергей Лавров глава МИД России

По его словам, Россия по-настоящему сплотилась перед «лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал».

Глава российской дипломатии отметил, что для возвращения к истокам ООН Запад должен понять, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна».

До этого Лавров заявил, что Россия не хочет усиления конфликта с Западом. Однако он также напомнил о предупреждении российского лидера Владимира Путина, что разрешение Украине бить западным оружием вглубь российской территории будет означать войну НАТО против России.

Зеленский отказался от переговоров с Россией для решения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.

Политик раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения украинского конфликта.

Россию можно только принудить к миру Владимир Зеленский президент Украины

Он также в очередной раз высказался за использование его формулы мира для решения конфликта, призвав «подготовить второй саммит мира» для завершения конфликта. Украинский президент в том числе пригласил другие страны принять участие в процессе решения конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Несмотря на это, Зеленский настоял на необходимости военной помощи стран-партнеров Украины. По его словам, план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

Украинский лидер назвал решающими ближайшие несколько месяцев. Также он снова анонсировал обсуждение «плана победы» с властями США.

До этого сообщалось, что союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров. Причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленский «план победы» Киева в конфликте с Москвой, который вызывает у Запада большие сомнения в его правдоподобности.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков счел возможным урегулирование конфликта между Россией и Западом в обход Зеленского. Вместе с тем, он добавил, что Россия по-прежнему ставит своей целью выполнение изначальных задач.

В России назвали нереалистичным «план победы» Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал нереалистичным «план победы» Украины. По его мнению, Киеву следует быстрее принять реалистичные параметры решения конфликта.

Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат также заявил, что Зеленский прибыл на высокую неделю Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки в конфликте и вынудить союзников стать прямым участником конфликта с ядерной державой.

Небензя подчеркнул, что украинская армия оказалась на грани разгрома. По словам дипломата, это произошло, несмотря на «обильные поставки вооружений», в том числе дальнобойного, а также несмотря на предоставление разведданных Киеву.

