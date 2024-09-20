Лавров высказался об эскалации конфликта России и Запада

Лавров: РФ не хочет усиления конфликта с Западом, но он пересекает красные линии

Россия не хочет усиления конфликта с Западом, но при этом всем понятно, что поставленное Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное западное оружие украинцы сами использовать не смогут. Об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только «угрожает» и говорит про «красные линии», которые Запад каждый раз пересекает, после чего ничего не происходит. Однако он также напомнил, что президент России заявил, что разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь российской территории будет означать войну Североатлантического альянса против России.

По словам министра, сейчас НАТО ведет гибридную войну против Москвы руками украинцев. «Если речь пойдет о дальнобойных ракетных вооружениях, то всем понятно, что сами украинцы использовать их не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полетные задания — все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит», — заключил он.

Ранее Лавров заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента. Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон создал русофобский и нацистский режим на Украине, чтобы натравить его на Москву.