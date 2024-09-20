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19:19, 20 сентября 2024Мир

Лавров заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента

Лавров: США создали русофобский режим на Украине, чтобы убрать РФ как конкурента

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США всегда убирают конкурентов, поэтому создали русофобский, нацистский режим на Украине и натравили его на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Они всегда убирают конкурентов. Видели конкурента в России, организовали антироссийский, русофобский, нацистский режим на Украине, натравили его на войну против нашей страны», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Европейский союз (ЕС) тоже был конкурентом США, однако сейчас уже таковым не является и не будет. По его словам, европейская бюрократия послушно идет курсом, который задают США, однако многие страны европейского объединения начинают понимать, что это путь в направлении не их интересов, а интересов Вашингтона.

Российский министр также заявил, что Москва не будет полагаться на приход «доброго дяденьки» в Белый дом или другую западную столицу, а будет рассчитывать только на себя.

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      Семен Александров
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