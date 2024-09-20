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19:18, 20 сентября 2024Мир

Лавров заявил о нежелании полагаться на приход «доброго дяденьки» в Белый дом

Лавров: Россия не будет полагаться на приход «доброго дяденьки» в Белый дом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия не будет полагаться на приход «доброго дяденьки» в Белый дом или другую западную столицу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что не строит иллюзий в отношении американского руководителя. Он вспомнил, что экс-президент США Дональд Трамп принимал его в Белом доме, был дружелюбно настроен, однако при нем Вашингтон регулярно и последовательно вводил «достаточно серьезные» санкции против России.

«Мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя. Полагаться на то, что придет добрый дяденька в Белый дом или в другую западную столицу и у нас все наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров прокомментировал заявления о якобы вмешательстве России в выборы других стран, заявив, что вмешиваться во внутренние дела других государств — это визитная карточка США и Великобритании. Он подчеркнул, что все возможные попытки обеих стран в отношении России «оборачиваются провалом».

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      Семен Александров
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