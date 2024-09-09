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16:57, 9 сентября 2024Мир

Лавров ответил на слова о вмешательстве России в выборы других стран

Лавров: попытки вмешиваться во все — визитная карточка США и Британии

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вмешиваться во внутренние дела других государств — это визитная карточка США и Великобритании. Таким образом глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления о якобы вмешательстве России в выборы других стран, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Попытки вмешиваться во все и вся — визитная карточка США и Великобритании (...) Может, в каких-то странах они и срабатывают, ведь немало было организовано переворотов таким образом», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что все возможные попытки обеих стран в отношении России «оборачиваются провалом». Он добавил, что Москва «знает, как с ними бороться», и российское общество становится «только сплоченнее».

Ранее Лавров заявил, что Россия не собирается закрывать двери перед Западом и имеет ряд общих площадок для диалога, включая ООН. Он добавил, что «Большая двадцатка» (G-20) выступает перспективным форматом, где получается находить консенсус со странами Запада как по вопросам политики, так и экономики.

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      Дарья Устьянцева
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