Лавров заявил о нежелании России закрывать двери перед Западом

Лавров: Россия не собирается закрывать двери перед Западом

Россия не собирается закрывать двери перед Западом и имеет ряд общих площадок для диалога, включая ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не закрываем двери для общения с Западом. Для этого есть ООН. Но ООН не надо использовать для постоянных обвинений и ложных утверждений. Нужно искать баланс интересов», — рассказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что «Большая двадцатка» (G20) выступает перспективным форматом, где получается находить консенсус со странами Запада по вопросам как политики, так и экономики.

Ранее в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви Лавров заявил, что многовековая гегемония Запада ушла в прошлое, так как появляются контуры нового многополярного миропорядка. Он подчеркнул, что Совет сотрудничества «несомненно» становится одним из важных центров формирующегося нового мироустройства, роль которого «будет только возрастать».