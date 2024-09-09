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12:20, 9 сентября 2024Мир

Лавров констатировал конец гегемонии Запада

Лавров: гегемония Запада ушла в прошлое из-за появления нового миропорядка

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Многовековая гегемония Запада ушла в прошлое, так как появляются контуры нового многополярного миропорядка. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи в Саудовской Аравии с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Можно констатировать, что постепенно уходит в прошлое многовековая гегемония Запада, которую США и их союзники пытаются всеми силами сохранить. Появляются контуры нового и более справедливого многополярного миропорядка, который опирается на принципы Устава ООН, баланс интересов всех стран и учитывает право народов самим определять свою судьбу», — отметил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Совет сотрудничества «несомненно» становится одним из важных центров формирующегося нового мироустройства, роль которого «будет только возрастать».

Ранее Лавров заявил, что завершение и окончательное урегулирование конфликта Израиля и Палестины является условием стабильности в регионе Ближнего Востока. Он отметил, что конфронтация Тель-Авива с палестинским радикальным движением ХАМАС приобрел «беспрецедентные, катастрофические масштабы».

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      Дарья Устьянцева
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