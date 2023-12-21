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15:41, 21 декабря 2023Мир

Путин посоветовал США и Европе закончить валять дурака

Путин: Россия не закрывается от США и Европы, им пора закончить валять дурака

Фото: Sputnik / Mikhail Tereschenko / Pool / Reuters

Россия не закрывается от США и Европы, но им пора закончить валять дурака в ожидании крушения страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы не закрываемся ни от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, (...) ни от европейских стран», — заверил президент.

Путин также посоветовал Америке и Европе «закончить валять дурака и ждать, пока Россия рухнет».

Ранее Путин призвал российские органы безопасности жестко пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России. Он также отметил, что они не должны вмешиваться во внутренние дела государства.

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      Дарья Балацкая
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