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00:28, 20 декабря 2023Мир

Путин призвал пресечь попытки западных спецслужб раскачать ситуацию в РФ

Путин призвал пресечь попытки западных спецслужб дестабилизировать ситуацию в РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал отечественные органы безопасности жестко пресекать попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в РФ и вмешиваться в ее дела. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что давление на Россию началось после распада Советского Союза, с целью раскачать страну была создана пятая колонна. По мнению президента, на Россию «насылали орды террористов». В частности, они действовали на Северном Кавказе, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию.

10 декабря сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России отметил активизацию спецслужб стран НАТО на фоне старта в России предвыборной кампании.

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      Юлия Мискевич
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