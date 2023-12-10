В Госдуме заявили об активизации спецслужб НАТО перед выборами в России

Депутат Пискарев: спецслужбы НАТО активизировались перед выборами в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России видит активизацию спецслужб стран НАТО на фоне старта в России предвыборной кампании, заявил ее руководитель, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его слова привели в Telegram-канале комиссии.

По словам политика, речь идет о работе подконтрольных западным спецслужбам неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с предстоящими в марте 2024 года президентскими выборами, в том числе о попытках организации незаконных акций на территории России.

«Проводятся обучающие мероприятия для "псевдонаблюдателей", а также для так называемых "журналистов в изгнании". Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой, в том числе, МИД Германии», — рассказал Пискарев. Он уточнил, что информацию о выявленных фактах подготовки провокаций на выборах комиссия передаст в Центризбирком (ЦИК) страны и Генпрокуратуру.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее допустила попытки срыва выборов президента России, отметив, что страна пройдет их «достойно, несмотря на все попытки и желания эти выборы "смести"».