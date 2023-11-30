Глава ЦИК Памфилова допустила попытки срыва выборов президента России

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова допустила попытки срыва выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я уверена, что предстоящие выборы президента РФ мы также достойно пройдем, несмотря на все попытки и желания эти выборы "смести". Такие попытки будут, и они уже будут стократно интенсивнее, чем были раньше», — пояснила она.

По ее мнению, грядущие выборы будут важнейшим событием за всю историю страны. В связи с этим, продолжила она, от того, как их проведут, во многом будет зависеть развитие не только внутри России.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сообщалось, что Совфед может назначить выборы главы государства на 17 марта следующего года.

Президент России Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. При этом Путин подчеркивал, что примет решение об этом не раньше конца 2023 года.