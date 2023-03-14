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16:27, 14 марта 2023Россия

Путин заявил о создании пятой колонны после распада СССР

Путин на встрече с рабочими в Бурятии заявил о создании пятой колонны после распада СССР

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Давление на Россию началось после распада Советского Союза, с целью раскачать страну была создана пятая колонна. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими авиационного завода в Бурятии, передает РИА Новости.

По мнению главы государства, на Россию «насылали орды террористов». В частности, они действовали на Северном Кавказе, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, заметил президент.

В ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ он напомнил, что современные международные проблемы также возникли после распада СССР.

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Сергей Истомин
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