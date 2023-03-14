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15:17, 14 марта 2023Россия

Путин прибыл в Бурятию

Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и пообщается с его работниками

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, прибыл в Бурятию. Об этом пишет «Интерфакс»

В Улан-Удэ глава государства планирует посетить Улан-Удэнский авиационный завод и пообщаться с работниками предприятия. Помимо этого, Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в режиме видеоконференции.

В планах у Путина также встреча с главой российского региона Алексеем Цыденовым. Губернатор Бурятии также примет участие в совещании по вопросом развития Дальнего Востока в режиме видеоконференции.

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Анастасия Шейкина
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