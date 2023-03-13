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01:01, 13 марта 2023Россия

Путин посетит один из российских регионов

«Ведомости»: президент России Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Бурятию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни может посетить Бурятию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к полпредству главы государства в Дальневосточном федеральном округе. Информацию изданию подтвердил собеседник, близкий к властям региона.

По информации источников газеты, в рамках поездки Путин посетит «Улан-Удэнский авиационный завод» (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех»), а также уделит внимание «не только элитам республики, но и ее жителям».

Кроме того, президент может традиционно встретиться с главой Бурятии — бывшим замминистра транспорта Алексеем Цыденовым, переизбранным на второй срок в сентябре 2022 года.

Издание направило запрос пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, но пока не получило ответа.

В воскресенье, 12 марта, ведущий Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин посетит на следующей неделе один из регионов России. Помимо рабочей поездки, у президента также запланированы международные контакты.

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Марина Совина
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