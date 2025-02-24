Путин дал оценку планам Трампа по Украине

Путин: Трамп хочет создать здоровую политическую обстановку на Украине

Президент России Владимир Путин дал оценку планам американского коллеги Дональда Трампа по Украине, подчеркнув, что тот хочет создать в республике здоровую политическую обстановку. Его слова приводит РИА Новости.

«Он хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства», — отметил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Президент США считает, что это может произойти в течение нескольких недель.