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23:00, 24 февраля 2025Россия

Путин дал оценку планам Трампа по Украине

Путин: Трамп хочет создать здоровую политическую обстановку на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин дал оценку планам американского коллеги Дональда Трампа по Украине, подчеркнув, что тот хочет создать в республике здоровую политическую обстановку. Его слова приводит РИА Новости.

«Он хочет что сделать — как мне представляется — хочет оздоровить политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства», — отметил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время. Президент США считает, что это может произойти в течение нескольких недель.

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