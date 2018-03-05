Райан Гослинг «стал лицом» неизвестной криптовалюты

Проект криптовалюты Miroskii, основатели которого провели ICO, использовал изображение американского актера Райана Гослинга на своем сайте в качестве фотографии в профиле графического дизайнера организации.

Согласно информации на сайте, Гослинга якобы зовут Кевин Белэнгер. Это привлекло внимание создателя криптовалюты Dogecoin Джека Палмера, который начал проверять всех «консультантов» Miroskii и в результате раскрыл мошенничество, сообщает портал CNET.

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По словам Палмера, все остальные эксперты с сайта проекта также оказались фальшивками.

В частности, фото в профиле сетевого разработчика Марка Андерсона оказалось фотографией британца Кристофера Кейна, чье фото взяли из его Twitter.

«Основатель сети Mysterium» Джоэл Херманн, как выяснилось, на самом деле — практикующий юрист из Нью-Йорка, которого зовут Бен Б. Рубинович.

«Больше всего обеспокоенности вызывает то, что в Miroskii уже вложены 833 тысячи долларов», — отмечает CNET. Как поясняют журналисты портала, пока нет возможности проверить, были ли эти средства получены законным путем. Однако специалисты больше склоняются к версии о нелегальном происхождении денег.

В феврале американский актер и режиссер Стивен Сигал стал официальным лицом Bitcoiin2Gen. Криптовалютный проект представляет собой замкнутую экосистему, включающую криптокошелек, майнинговые мощности и схему по привлечению новых инвесторов, которая похожа на финансовую пирамиду — за каждого нового привлеченного инвестора старый инвестор получает дополнительный доход.

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