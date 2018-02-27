Telegram пообещал вернуть деньги в случае провала Telegram

Telegram предложит инвесторам возврат средств, если задуманный проект с криптовалютой и блокчейновой системой TON не будет реализован до конца следующего года. Об этом сообщает Business Insider. В то же время компания говорит, что не может гарантировать, что у нее найдутся средства на это возмещение.

Третий, открытый этап ICO Telegram Open Network пройдет в марте. В ходе предыдущих двух этапов были проданы токены на сумму более 1,7 миллиарда долларов. Спрос превысил предложение почти в три раза.

Среди инвесторов, по сообщениям СМИ, фигурировали миллиардер Роман Абрамович, основатель Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Кроме того, деньги вложили крупные инвесторы Кремниевой долины, в частности Sequoia Capital.

В январе на канале Telegram info опубликовали документ, согласно которому за 2017 год на развитие мессенджера Telegram было потрачено 70 миллионов долларов. В письме отмечалось, что большая часть бюджета — 62 миллиона долларов — была потрачена на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей.

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