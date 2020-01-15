В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone

Российская компания Mobile Inform Group представила премиальный смартфон MIG S6 с защитой по цене iPhone. В первую очередь аппарат создан для государственных служащих, пишет Cnews.

Неубиваемый девайс имеет ударопрочный корпус из металла с прорезиненными вставками, аппарат сертифицирован по стандарту IP67 и должен сохранять работоспособность при температуре до -20 градусов по Цельсию. Диапазон хранения MIG S6 ограничивается от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию. При использовании всех каналов связи автономность аккумулятора устройства составляет 20 часов.

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Смартфон получил шестидюймовый экран разрешением 1440х720 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 450, три гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной, 13-мегапиксельную основную и пятимегапиксельную фронтальную камеры. Девайс также доступен в расширенной версии, которая отличается чипом Snapdragon 632, четырьмя гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами встроенной памяти.

MIG S6 поддерживает работу в сотовых сетях 3G/4G/LTE, имеет модули Wi-Fi и NFC, GPS/ГЛОНАСС, два слота для сим-карт, аккумулятор емкостью 5 000 миллиампер-часов. Девайс получил порт расширения Pogo-pin, через который можно подключать опциональные модули, такие как сканер штрих-кодов или отпечатка пальцев. На аппарат предустановлена ОС Android 9, до конца 2020 года производитель пообещал обновить устройство до Android 10 и портировать платформу на отечественную ОС Astra Linux.

Модель предназначена для работы в сложных климатических условиях и произведена для сотрудников государственных ведомств, промышленных предприятий и компаний с высокими требованиями к безопасности. Стоимость MIG S6 составляет 70 тысяч рублей. iPhone 11 на 128 гигабайт стоит на пять тысяч дешевле.

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