В смартфонах на Android нашли «вечную» угрозу пользователям

Alphabet Inc., материнскую компанию Google, попросили изменить политику предустановки приложений на смартфонах из-за обнаруженной опасной уязвимости. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации Privacy International, которую поддержали более 50 партнеров.

Речь идет о гаджетах, работающих на операционной системе (ОС) Android. Отмечается, что они содержат «вечные» приложения, которые невозможно удалить. Эта особенность угрожает пользователям постоянно быть уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без их ведома или согласия. «Конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить», — сказано в открытом письме.

Предустановленные приложения могут иметь привилегии в пользовательском соглашении, благодаря которым они способны работать за пределами модели безопасности Android. В частности, эти программы получают доступ к микрофону, камере и местоположению без вызова стандартных запросов безопасности ОС. При этом владельцы гаджетов даже не подозревают о такой способности.

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Правозащитники призывают компанию позволить пользователям навсегда удалять приложения на своих телефонах, создать механизм обновления предустановленного ПО и предъявить к ним те же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play.

В июне 2019-го Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.

В 2018 году в России заявили о намерении запретить производителям программного обеспечения устанавливать на устройства неудаляемые приложения. За два года до этого Федеральная антимонопольная служба оштрафовала две структуры, входящие в американскую корпорацию, — Google Inc. и Google Ireland Limited, на 500 тысяч рублей каждую. В ходе расследования было установлено, что ряд производителей мобильных устройств, в числе которых — Fly, Explay и Prestigio, по договоренности в Google предустанавливали софт компании и препятствовали его удалению и ограничивали установку программ конкурентов.

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