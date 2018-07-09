Дешевые Android-смартфоны оказались шпионами

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили предустановленные вредоносные приложения на дешевых Android-смартфонах, которые продаются в развивающихся странах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подобные программы собирают данные о моделях телефонов и их владельцах, а затем отправляют информацию рекламным компаниям, которые позже заваливают пользователей объявлениями на основе их предпочтений. Среди передаваемых данных специалисты отметили номера IMEI, MAC-адреса и местоположение пользователя.

Сообщается, что приложения-шпионы были обнаружены на смартфонах, реализуемых сингапурской компанией Singtech в Мьянме и Камбодже. Кроме того, работа таких программ была зафиксирована в Бразилии, Индии и Китае.

По информации издания, сбором данных занимаются несколько рекламных компаний, в число которых входят сингапурская GMobi, китайская Adups и индийская MoMagic. Гендиректор первой из них Пол Ву (Paul Wu) рассказал журналистам, что производители позволяют устанавливать шпионящие приложения на смартфоны, чтобы GMobi могла отправлять пользователям бесплатные обновления ПО. При этом Huawei и Xiaomi, которые на сайте компании указаны в качестве партнеров, отрицают работу с GMobi.

Ву также заявил, что его компания не нарушает законы о сборе данных. С этим заявлением согласились представители Adups и MoMagic.

Ранее исследователи обнаружили опасную уязвимость во всех Android-смартфонах, выпущенных после 2012 года. Речь идет об атаке RAMPage, которая позволяет злоумышленникам красть важную информацию со смартфонов владельца.

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