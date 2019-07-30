В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги. Об этом сообщается на сайте института.

В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны.

В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ. К примеру, вместо браузеров Google Chrome, Opera и Safari можно использовать российский «Яндекс Браузер». Почтовые клиенты Gmail и Outlook способны заменить приложения «Yandex.почта» и «Почта Mail.ru». Стриминговые музыкальные сервисы Play Music, Spotify и Apple Music также можно заменить российскими аналогами — «Яндекс. Музыкой», Boom и Zvooq, говорится в докладе. Кроме того, российские разработчики способны предложить альтернативу на рынке соцсетей, антивирусов и сервисов облачного хранилища («ВКонтакте», «Одноклассники»/Kaspersky, Dr.Web/«Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск»).

Наименьшей популярностью у пользователей пользуются российские мессенджеры, видеохостинги и платежные системы, отметили в институте. «В отдельных категориях, к сожалению, российские разработки не востребованы должным образом. Это видеохостинги (среди них пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. Хотя тот же ICQ обладает уникальными технологиями, благодаря которым мессенджер может работать при отсутствии связи», — заявил генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

В конце июня сообщалось, что Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.

В январе с аналогичным предложением выступала Федеральная антимонопольная служба. Помимо этого, ведомство настаивало, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные «неудаляемые» приложения, кроме сервисных.

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