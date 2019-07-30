Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россия уличила ООН в фейках
Полиция Москвы пообещала оперативно реагировать на провокации на акции 3 августа
Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»
Задержан убийца найденной в чемодане российской блогерши
В Совфеде задумались об уголовном наказании за домашнее насилие
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Под Москвой нашли 300 тысяч домов-призраков
Тимати вспомнил про голодные времена L'One и убыточность Егора Крида
Буйволы прогнали львов ради спасения раненого собрата
Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей
Новости партнеров

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Перейти в «Мою Ленту»

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги. Об этом сообщается на сайте института.

В ИРИ проанализировали российский рынок приложений и оценили его способность отреагировать на инициативу властей предустанавливать отечественные разработки в продаваемые в России смартфоны.

В девяти из 12 категорий российские приложения смогут заменить иностранные аналоги, считают в ИРИ. К примеру, вместо браузеров Google Chrome, Opera и Safari можно использовать российский «Яндекс Браузер». Почтовые клиенты Gmail и Outlook способны заменить приложения «Yandex.почта» и «Почта Mail.ru». Стриминговые музыкальные сервисы Play Music, Spotify и Apple Music также можно заменить российскими аналогами — «Яндекс. Музыкой», Boom и Zvooq, говорится в докладе. Кроме того, российские разработчики способны предложить альтернативу на рынке соцсетей, антивирусов и сервисов облачного хранилища («ВКонтакте», «Одноклассники»/Kaspersky, Dr.Web/«Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск»).

Наименьшей популярностью у пользователей пользуются российские мессенджеры, видеохостинги и платежные системы, отметили в институте. «В отдельных категориях, к сожалению, российские разработки не востребованы должным образом. Это видеохостинги (среди них пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. Хотя тот же ICQ обладает уникальными технологиями, благодаря которым мессенджер может работать при отсутствии связи», — заявил генеральный директор ИРИ Сергей Петров.

В конце июня сообщалось, что Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.

В январе с аналогичным предложением выступала Федеральная антимонопольная служба. Помимо этого, ведомство настаивало, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные «неудаляемые» приложения, кроме сервисных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Производителей смартфонов обяжут устанавливать российский софт
Российские госкомпании принудят к импортозамещению
В России захотели обязать Apple продавать iPhone с российскими антивирусами
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0326 июля

«Она ужасный человек»

Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
20:57Сегодня

В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний

17:39Сегодня

Блогер отвлекся на просмотр «Минуты славы» и лишился имущества

19:47Сегодня

Блогерша анонсировала «Шлюхострим» во имя борьбы с оскорблением женщин

Интернет и СМИ00:0428 июля

Ручки-то вот они!

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
18:44Сегодня

Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала

16:21Сегодня

Чеченский подросток почти час слезно извинялся в телеэфире за критику Кадырова

15:08Сегодня

Обнародовано итоговое расследование убийства российских журналистов в ЦАР

Интернет и СМИ00:0224 июля

«Это как лучший в мире массаж, только без прикосновений»

Дети шепчут и чавкают на камеру, а взрослые на это смотрят. Почему это опасно?
14:15Сегодня

Участник телешоу перепутал премьер-министра со спортсменом и стал посмешищем

12:57Сегодня

Владельцы Android клюнули на порно и стали жертвами хакеров

10:07Сегодня

Агент прокомментировал слухи о разводе Галустяна

Россия
«Важнее освоить деньги, а не восстановить здание»
Уникальную библиотеку в Москве обещали восстановить, а в итоге снесли. Кто виноват?
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Муж от тебя уйдет, потому что шов разойдется»
Взятки, боль и унижение: истории женщин, рожавших в России
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В Совфеде задумались об уголовном наказании за домашнее насилие
ЛГБТ-активистка покинула Россию после обращения к Кадырову и последовавших угроз
В Сочи появились огромные летающие тараканы
Все материалы
Мир
Наркотическая чума
 
Россия уличила ООН в фейках
Брат Си Цзиньпина оказался в шаге от тюрьмы
Джихадистки начали мстить за развал халифата
В Испании детей заставили издеваться над быками
Жизнь униженных завоевателей
Сотни лет назад воины Чингисхана пришли на эти земли. Их потомки стали изгоями
США позвали союзников на борьбу с Ираном
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко Порошенко покинул Украину вместе с семьей
На родине в отношении бывшего президента открыто 11 уголовных дел
Украину уличили во лжи о выдаче паспортов жителям Донбасса
«Поджигают, бьют, бросают в кипяток… »
Почему в Армении привыкли мучить и убивать животных ради забавы
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
В Узбекистане объявили войну мату и взяли под контроль рэп
В офисе Зеленского пояснили ситуацию с новыми досрочными выборами
На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли
Все материалы
Экономика
Нагнали на повороте
Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla
«Это как запустить ракету»
Сооснователь мастерской о тонкостях искусства печати
США захотели сильнее ударить по экономике России
Производитель роботов получил при поддержке Корпорации МСП 200 миллионов рублей
Одна из самых дешевых иномарок для россиян подорожает
Tesla заплатит Китаю мзду
Основатель Alibaba задумал провести «финансовую революцию»
Все материалы
Силовые структуры
Генерал ФСБ вернул долю награбленного его внуком-майором
«Если не будет денег, ты труп!»
Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х
Главарям из банды самого опасного преступника России дали пожизненное
Люберецкое братство
Эта банда жила как мафиозная семья. Они вместе вели бизнес и убивали
Замурованное в стену церковной лавки тело связали с ритуальным убийством
«На смену братству пришли крысиные отношения»
Как разгромили одну из самых кровавых банд России
ФСБ раскрыла планы военного парашютиста устроить теракт с коктейлями Молотова
Все материалы
Наука и техника
«Их тихая жизнь резко оборвалась»
На этих снимках — эхо войны и радости мирного времени. Они сняты на iPhone
Водружение советского знамени в районе реки Халхин-Гол«Красная армия оказалась сложным противником»
Что помешало Японии напасть на СССР вместе с Гитлером
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Модернизированная С-300В лишилась половины возможностей
В России F-16 назвали «стандартной целью»
Россию защитят 50-летними летающими лодками
Российские спутники начали «работать с ограничениями»
Все материалы
Спорт
«Победа в АПЛ всегда будет главной целью»
У «Ливерпуля», «Арсенала» и «Тоттенхэма» есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее?
В «Зените» оценили вероятность нового бунта из-за дорогого новичка
Роналду раскритиковал «Барселону» и превознес «Ювентус»
Крупного спортивного чиновника обвинили в заказном убийстве
Травма «изменила жизнь» 15-летнего футболиста и поставила под угрозу его карьеру
Поцелуй теннисисток вызвал споры в сети
Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА
Все материалы
Культура
А напоследок я скажу
Сайра, джаз и пес-расист: великие фильмы, ставшие для режиссеров последними
Поэт Евгений Евтушенко принимает цветы во время авторского вечера«Я понял, что они делят мир»
Этого писателя изгнали из СССР. Он рассказал американцам о Евтушенко и Пастернаке
Цветы застоя
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Совершивший каминг-аут рэпер установил музыкальный рекорд
Тимати вспомнил про голодные времена L'One и убыточность Егора Крида
Лобода снялась с портретом Линдеманна и отправилась на концерт Rammstein
Леди Гагу засняли с другим мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Все материалы
Интернет и СМИ
Страна чудес
От веселья до разрухи: как фотограф обнаружил неизведанную сторону Китая
«Она ужасный человек»
Известная блогерша мучила животных на камеру. Теперь на нее охотится весь интернет
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
В сети раскрыли мужские заблуждения насчет женских желаний
Блогерша анонсировала «Шлюхострим» во имя борьбы с оскорблением женщин
Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала
Чеченский подросток почти час слезно извинялся в телеэфире за критику Кадырова
Все материалы
Ценности
Королевская кровь
Чудовище, кровопийца и гордость целого народа: жизнь графа Дракулы
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Рыжая и бесстыжая
Она создала культовый модный дом и стала «королевой трикотажа». После ее смерти все рухнуло
Новый купальник Эмили Ратаковски взволновал фанатов
Ирина Шейк снялась обнаженной в окружении сумок
Россиян напугали опасностями салонов красоты
Ким Кардашьян показала обгоревшую грудь и возмутила фанатов
Все материалы
Путешествия
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Одно неверное движение — смерть»
Обезьяны, наркоманы и путешествие в никуда: как россиянин объехал самые опасные места ЮАР
Россиянин устал ждать чемодан в аэропорту и поехал за ним на багажной ленте
Шереметьево исправилось
Туристы украли полотенца в отеле и попали на видео
Названы города с самыми боязливыми путешественниками
Все материалы
Из жизни
«У меня была доля секунды, чтобы снять похищение»
Самые необычные, пугающие и смешные птицы на снимках лучших фотографов мира
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«Мы ждали, что нас встретят в штыки»
Девятилетний мальчик мечтает стать прекрасной девочкой. Ему помогают два гея
Мощный клей удержал в воздухе 17-тонный грузовик
Медведь напал на вышедшую на пробежку девушку
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Сообразительный кот помешал хозяйке попасть на работу
Все материалы
Посмотрите на лучший кастом-байк из России
Проект Vincent мастерской Zillers Garage готов представлять Россию на Чемпионате мира по кастомайзин
Как сегодня выглядят вездеходы, штурмовавшие Camel Trophy?
16 экипажей Land Rover воссоединились под Санкт-Петербургом
Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу
Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка
Американцы в Грузии: по горам на джипах
Испытываем Wrangler и Compass бездорожьем, а себя — настоящим грузинским гостеприимством
КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan
ГАЗель превратится в беспилотник
Все материалы
Дом
Крути педали
Полет над деревьями и прогулки по воде: от этих дорожек у велосипедистов закружится голова
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Места знать надо
Снять дешевую квартиру в Москве с каждым днем все сложнее. Где ее искать?
Ломбарды начнут сдавать в аренду жилье
Украине предрекли скачок цен на жилье
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
Льготник сдал квартиру через Airbnb и лишился всего
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
Названы сроки запуска первой лизинговой компании в Крыму
Глав крымских предприятий обучат на фабрике процессов
В российском регионе на расселение из аварийных домов выделят миллиарды рублей
Вакцины от ВПЧ захотели включить в календарь прививок
Российских ученых привлекут к повышению эффективности добычи углеводородов
Все материалы