В России захотели обязать Apple продавать iPhone с российскими антивирусами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность обязать Apple продавать свою продукцию в России с предустановленными антивирусами российского производства. Это подтвердил агентству РИА Новости заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Компания не использует антивирусы, утверждая, что лучшей защитой является работа с последней версией программного обеспечения.

На прошлой неделе ФАС завершила обсуждение концепции о предустановке российских приложений на мобильные устройства и компьютеры. Регулятор предлагает продавать гаджеты с отечественными браузерами, картографическими сервисами, мессенджерами и антивирусами. Помимо этого, ведомство настаивало, что пользователь должен иметь возможность удалить все встроенные приложения, кроме сервисных.

17 декабря стало известно, что российские компании обяжут поддержать импортозамещение и перейти на «преимущественное использование» отечественного софта к 2022 году. На сегодняшний день насчитывается до 95 процентов иностранного офисного и системного ПО, более 80 процентов систем управления базами данных, более 70 процентов ERP-систем. В то же время российского производства — около 80 процентов антивирусов, более половины — ПО для бухгалтерии.

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