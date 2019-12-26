Lenovo выпустит смартфон для геймеров

Компания Lenovo намерена выйти на рынок мобильного гейминга и выпустить игровой смартфон. Об этом со ссылкой на китайские соцсети сообщает CNMO.

Издание обратило внимание, что на платформе Weibo появился аккаунт мобильного подразделения Lenovo Legion. Источники полагают, что это говорит о скором выпуске ориентированного на геймеров смартфона. На данный момент корпорация выпускает под брендом Lenovo Legion игровые ноутбуки.

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Источники предположили, что релиз первого геймерского смартфона Lenovo состоится в начале 2020 года. Эксперты прогнозируют, что девайс уже готов и может быть представлен на январской выставке CES 2020 или февральской конференции MWC 2020. Характеристики будущего аппарата не раскрываются.

Часть экспертов скептически оценивают перспективы выхода Lenovo на рынок мобильного гейминга. По их мнению, современные смартфоны, ориентированные на широкого потребителя, и так имеют особенности игровых устройств вроде высокой производительности и автономности.

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