Lenovo ликвидирует бренд Motorola

Lenovo прекращает выпуск смартфонов под брендами Motorola, Vibe и другими. Отныне смартфоны компании будут выходить под маркой Lenovo moto. Об этом «Ленте.ру» в среду, 22 февраля, сообщил представитель китайской компании.

«Когда мы купили Motorola Mobility, у нас стало в компании два мобильных подразделения: Lenovo со своей инфраструктурой и Motorola. Все это время шло объединение этих подразделений. Именно сейчас можно констатировать, что процесс закончился, и будет единый бренд Lenovo moto», — рассказали в пресс-службе Lenovo.

Первые смартфоны объединенной линейки будут представлены 26 февраля на выставке MWC 2017 в Барселоне. Также собеседник добавил, что хотя смартфоны и будут выходить под брендом Lenovo moto, на самих устройствах будет лишь логотип Moto.

Lenovo выкупила специализирующуюся на производстве мобильных подразделение Motorola Mobility у Google за 2,91 миллиарда долларов в январе 2014 года. По условиям сделки с Lenovo американская интернет-компания сохранит за собой патенты Motorola Mobility.