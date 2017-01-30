Названа причина отказа от выпуска модульного смартфона Google

Старший инженер экосистемы Moto Mods Стивен МакДоннелл рассказал о возможных причинах прекращения работы над модульным смартфоном Project Ara от Google. Об этом пишет Gadgets 360.

По словам МакДоннелла, разработчики не задумывались о потребителях, что могло стать причиной заморозки проекта: «Вся их идея заключалась в технологии и в том, что с ее помощью можно сделать, но не то, что могло заинтересовать клиента».

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«Пользователям нет дела до объема оперативной памяти, процессора и прочих подобных вещей, — добавил руководитель отдела маркетинга Motorola India Анудж Шарма. — Они хотят иметь возможность менять свой опыт использования, а не характеристики».

Смартфон Project Ara был анонсирован в октябре 2013 года. Аппарат является развитием идеи, предложенной голландским дизайнером Дейвом Хаккенсом. Проектом занимается группа перспективных технологий и проектов в составе Google. Изначально группа была частью Motorola, но после продажи компании китайскому производителю Lenovo перешла в подчинение Google. На данный момент проект приостановлен.