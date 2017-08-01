В китайских смартфонах нашли предустановленный вирус

Специалисты компании Dr. Web обнаружили на бюджетных китайских смартфонах предустановленный троян Triada. На данный момент вредоносное ПО удалось найти на устройствах Leagoo и Nomu, пишет SecurityWeek.

«Triada встроена в исходный код библиотеки. Можно предположить, что в этом виноваты недобросовестные партнеры, которые разрабатывали прошивку для устройства», — заявили специалисты.

Троян может тайно запускать другие вредоносные модули, а его родительский процесс (Zygote) постоянно активен во время работы смартфона. Кроме того, Triada может получить доступ к данным любого запущенного на устройстве приложения.

Уточняется, что вирус предустановлен только на смартфонах, цена которых не превышает 100 долларов. Среди них — Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20. Компании-производители уже получили уведомление об обнаруженной угрозе, однако пока не предприняли никаких действий.

В марте этого года специалисты Check Point заявили, что смартфоны Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo продаются с предустановленным вредоносным программным обеспечением. На разных устройствах были обнаружены шесть различных троянов. Один из них — Loki — может похищать конфиденциальные данные пользователей и показывать рекламу.