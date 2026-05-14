21:04, 14 мая 2026МирЭксклюзив

Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

Востоковед Ломанов: Трамп признает Китай равной США державой
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Президент США Дональд Трамп фактически признает Китай равной великой державой, что удивляет экспертов и комментаторов многих стран Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, комментируя итоги первого дня переговоров американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Для многих на Западе привычно видеть США в качестве державы, диктующей правила. А здесь было подчеркнутое равенство

Александр Ломановпрофессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Собеседник связал это с прошлыми раундами «торговой войны», которая произошла в первый срок Трампа. По его словам, Вашингтон признал готовность Пекина давать отпор и меняет стратегию. Поэтому он подчеркнул, что на проходящем в Пекине саммите нет «победителей» и «проигравших».

«Обе стороны изучили уроки прошлого. По крайней мере, Китай выучил те уроки, которые ему преподал Трамп во время своего президентства. То есть в Пекине понимают, что от Трампа можно ждать всего, что угодно. Но это не является аргументом против диалога, наоборот, Китай настроен на поиск выгод», — резюмировал востоковед.

14 мая президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Лидеры обсудили «торговую войну», украинский и тайваньский вопросы. 15 мая саммит продолжится.

