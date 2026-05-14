Женщинам назвали опасные последствия запоров

Врач Илюхина предупредила женщин о недержании мочи из-за игнорирования запоров

Игнорирование запоров может привести к опасным для здоровья последствиям. Об этом женщинам рассказала гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Илюхиной, хронические запоры являются причиной болей во время полового акта. Другими последствиями, которые могут возникнуть из-за нерегулярных походов в туалет, она назвала геморрой, недержание мочи, тяжесть в промежности, дискомфорт внизу живота и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Кроме того, запоры могут спровоцировать опущение органов малого таза, добавила врач. «Женское тазовое дно изначально испытывает большую нагрузку: беременность, роды, гормональные изменения, возраст. Постоянное натуживание работает как ежедневная перегрузка этих структур», — объяснила она. Причем зачастую бывает так, что женщина обращается к гинекологу, чтобы найти причину неприятных ощущений, но лечить приходится именно кишечник, подчеркнула Илюхина.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова рассказала женщинам, как выглядеть на 10 лет моложе. По ее словам, на внешний вид напрямую влияет состояние кишечника.