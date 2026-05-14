Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

Появилось видео с моментом въезда иномарки Infiniti в остановку на Проспекте Мира в центре Москвы. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах виден автомобиль, движущийся по краю дороги. В один момент он въезжает в остановку, затем выезжает обратно на дорогу.
О происшествии стало известно ранее 14 мая. ДТП произошло недалеко от станции метро. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, наехав в результате на остановку.
Травмы получили три человека. У одного из пострадавших диагностировали сильный ушиб грудной клетки, у еще двоих — переломы ног.