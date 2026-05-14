«Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

Востоковед Ломанов: Угроза эскалации США с Китаем из-за Тайваня остается

Несмотря на то что президент США Дональд Трамп хочет нормализовать отношения с Китаем, угроза эскалации ситуации между двумя державами все равно остается. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Инициатива стабилизировать ситуацию исходит со стороны Китая. А вот импровизацию, ведущую к напряжению, устраивают США (...) Угрозы начала нового раунда торговой войны или обострение вокруг Тайваня по инициативе Вашингтона являются не нулевыми Александр Ломанов профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

14 мая завершился первый день переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча длилась более двух часов и проходила за закрытыми дверями. Планируется второй раунд, который состоится уже 15 мая.

Хозяин Белого дома описал прошедшие переговоры словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом. Кроме того, американский президент охарактеризовал председателя КНР как великого лидера и поблагодарил его за «самые долгие отношения, которые когда-либо были у президентов США и Китая».

При этом Си Цзиньпин предостерег Трампа от эскалации ситуации и выразил надежду на мирное решение проблем.

«Смогут ли Китай и Соединенные Штаты преодолеть ловушку Фукидида и создать новую парадигму отношений между крупными державами? Сможем ли мы вместе противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире?» — сказал председатель КНР в начале переговоров.

По данным телеканала CNBC, Китай и США:

Договорились развивать «конструктивные отношения на основе стратегической стабильности»;

Решили сохранить перемирие в торговой войне и найти способ улучшить экономические отношения;

Объявили о доступе американских компаний на китайский рынок, увеличении китайских инвестиций в американскую промышленность и закупке сельскохозяйственной продукции;

Выступили против блокировки Ормузского пролива. Пекин также заявил о планах закупить американскую нефть;

Обсудили ситуацию вокруг Тайваня. Си Цзиньпин предупредил Трампа об угрозе вооруженного конфликта между двумя странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу.

Фото: Kenny Holston / Pool / AP

Как прошел первый день саммита Трампа и Си Цзиньпина?

По данным агентства «Синьхуа», лидеры двух стран обсудили самые важные проблемы между Вашингтоном и Пекином. Среди них: вопрос Тайваня, конфликт на Украине, общие разногласия в американо-китайских отношениях, а главное — торговая война, после которой серьезно упал товарооборот двух государств.

Торговая война США и Китая В 2025 году после возвращения администрации Трампа в Белый дом, между США и Китаем вспыхнул новый виток торговой войны. В январе прошлого года Вашингтон ввел первоначальные пошлины на весь китайский импорт в размере 10 процентов. 2 апреля Трамп подписал Исполнительный указ № 14257, обложив тарифами товары из большей части мира. Таким образом, общий размер пошлин против Китая составил 54 процента. При этом политика президента вызвала сопротивление внутри страны — в мае 2025 года Суд США по международной торговле постановил, что пошлины нарушают основные положения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В ответ на действия Вашингтона, Пекин ужесточил контроль над экспортом критически важных минералов, а также инициировал расследование против ряда американских компаний. Эти меры ударили по США, так как от импортируемых из КНР ресурсов зависит военно-промышленный комплекс (ВПК) страны. В июне США и Китай провели переговоры в Женеве и Лондоне, где достигли временного, нестабильного «перемирия», снизив тарифные ставки. В октябре в ходе состоявшегося в Пусане саммита Трампа и Си Цзиньпина стороны договорились заморозить ситуацию и не допускать ее эскалацию. Тем не менее между двумя странами наблюдается спад торговли, а ее будущее остается неясным.

Как отметил Ломанов, Вашингтон и Пекин заинтересованы в улучшении отношений и не хотят конфронтации. Однако многое зависит от ситуации внутри США.

Все зависит от того, как Трамп оценивает свои внутриполитические перспективы, что ему сейчас нужнее, для того чтобы подготовить Республиканскую партию к предстоящим промежуточным выборам Александр Ломанов профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Кроме того, исследователь обратил внимание, что Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США в сентябре. По его словам, это серьезный жест, показывающий запрос Вашингтона на стабильность.

«Если Трамп заинтересован в том, чтобы американский избиратель считал его поездку в Пекин успешной, то до ноября его администрация будет показывать на позитив в отношениях с Китаем. Неслучайно Си Цзиньпина позвали в Соединенные Штаты с ответным визитом незадолго до предстоящих выборов», — подчеркнул исследователь.

24 сентября предложил Трамп Си Цзиньпину посетить США

Поэтому эксперт указал, что до конца года США будут избегать каких-либо конфликтов или скандалов с Китаем. Тем не менее, риски эскалации вокруг Тайваня остаются.

«И США, и тайваньская администрация способны пойти на непредсказуемые шаги (...) Но вероятность этого невелика. Не исключено, что Трамп хочет стабилизировать отношения не только до промежуточных выборов, но и до завершения своего президентского срока», — подчеркнул эксперт.

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Что удивило Запад в саммите Трампа и Си Цзиньпина?

Как указал Ломанов, несмотря на растущую напряженность между США и Китаем, саммит Трампа и Си Цзиньпина проходит в позитивной и взвешенной атмосфере: «Обе стороны демонстрировали уважение друг к другу, здесь нет победителей и проигравших».

При этом востоковед подчеркнул, что такой саммит удивил западных экспертов.

Для многих на Западе привычно видеть США в качестве державы, диктующей правила. А здесь было подчеркнутое равенство Александр Ломанов профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Собеседник связал это с прошлыми раундами торговой войны, которая произошла в первый срок Трампа. По его словам, Вашингтон признал готовность Пекина давать отпор и меняет стратегию.

«Обе стороны изучили уроки прошлого. По крайней мере, Китай выучил те уроки, которые ему преподал Трамп во время своего президентства. То есть в Пекине понимают, что от Трампа можно ожидать всего, что угодно. Но это не является аргументом против диалога, наоборот, Китай настроен на поиск выгод», — подчеркнул эксперт.

Как саммит Трампа и Си Цзиньпина связан с Россией и Украиной?

По мнению Ломанова, между Россией и США есть договоренность, что украинский кризис должен быть решен Москвой и Вашингтоном. Поэтому переговоры Трампа и Си Цзиньпина по этому вопросу играют дополнительную, а не ключевую роль.

Китай готов внести вклад в стабилизацию обстановки и экономическое возрождение после окончания конфликта. Но сейчас это не влияет на желание Запада и дальше сдерживать Россию Александр Ломанов профессор, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Востоковед подчеркнул, что Китай хочет урегулирования конфликта на Украине, но не следует ожидать, что он будет требовать от Трампа прекратить помощь Киеву.

«Пекин осуждает экспансию НАТО. Но ожидать, чтобы Китай бросал вызов Западу ради того, чтобы прекратить его антироссийский курс, не следует. Он и так противодействует западной политике, выступая за стабилизацию мировой экономики и поддержание открытых рынков», — резюмировал исследователь.

Фото: Maxim Shemetov / Pool / AP

Что известно о планах Путина посетить Китай?

Президент России Владимир Путин также планирует в скором времени посетить Китай. 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка визита находится на финальной стадии.

«По срокам мы синхронно с нашими китайскими товарищами проинформируем мировую общественность», — отметил глава президентской канцелярии.

По словам Пескова, визит российского главы в КНР «ожидается насыщенный с точки зрения содержания».

Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В последний раз глава государства посещал Китай в прошлом году, приняв 3 сентября участие в параде по случаю окончания Второй мировой войны. Мероприятие запомнилось встречей Путина с Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.