21:11, 14 мая 2026Мир

Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял решение отменить визит в Словакию из-за того, что премьер-министр республики Роберт Фицо 9 мая посещал Москву. Об этом сообщает портал Dennikn, ссылаясь на бывшего министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.

По словам Фицо, канцлер Германии должен был прибыть в Словакию 29 мая, однако после того, как премьер-министр посетил мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Москве, Мерц отказался от этой идеи. Фицо пока никак не комментировал эту информацию.

Ранее основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт сказала, что Мерц должен уйти с поста главы правительства. По ее словам, если правительство в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ проработает еще три года, ФРГ будет уже не спасти.

